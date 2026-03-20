Заподозрени, че са ирански шпиони, опитали да влязат в база на ядрени подводници в Шотландия

Двама души, за които има подозрения, че са ирански шпиони, са били арестувани след опит да проникнат в британската база за ядрени подводници в Шотландия, предаде Ройтерс, позовавайки се на вестник „Сън“.

Полицията в Шотландия съобщи, че вчера е задържала мъж и жена, без да даде повече информация. Разследването продължава.

„Около 17:00 ч. в четвъртък, 19 март 2026 г., ни беше съобщено за двама души, които се опитват да проникнат във военноморската база „Клайд“, заяви полицията в Шотландия. „Арестувани са 34-годишен мъж и 31-годишна жена.“

Базата на западното крайбрежие на Шотландия е дом на британския флот от подводници с ядрено оръжие, а арестите идват три седмици след началото на военната кампания на САЩ и Израел срещу Иран.

Смята се, че мъжът е ирански гражданин, а националността на жената не е известна, пише „Сън“, цитиран от БТА.