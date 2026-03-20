Франция не вижда възможност за спиране на войната в Близкия изток в близко бъдеще

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви днес, че Франция не вижда възможност за прекратяването на войната в Близкия изток в близко бъдеще, но ще продължава да работи със своите съюзници за намирането на трайно решение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"В близко бъдеще не се очертава изход от продължаващата регионална ескалация, която в известен смисъл се развива от 7 октомври 2023 г. насам. Това обаче по никакъв начин не трябва да служи като претекст за бездействие", подчерта френският външен министър след среща с израелския си колега Гидеон Саар.

След като вчера посети Ливан, Баро посочи, че е изразил резервите на Париж по отношение на възможна сухопътна операция на Израел в Южен Ливан, но допълни че ливанската армия трябва да направи всичко възможно за разоръжаването на проиранската групировка "Хизбула", за което настоява ливанското правителство.