Тази събота ще бъде специална за феновете на колоезденето в Европа, защото дистанцията между Милано и Сан Ремо в Северна Италия отново ще се превърне в най-дългото еднодневно колоездачно състезание на Стария континент. Участващите ще изминат само за ден дистанцията от 298 км, продължавайки традиция, стартирана още в началото на XX век.

Сан Ремо, където ще завърши състезанието, неслучайно е определян като една от перлите на Италианската ривиера. Градът определено има какво да предложи на туристите, а за търсачите на силни усещания, интерес със сигурност ще представлява и местното общинско казино.

Архитектурно бижу

Казиното на Сан Ремо не е просто зала за игри, а истински символ на европейската култура и светски живот от началото на XX век. Открито официално през 1905 г., то е проектирано от френския архитект Йожен Ферре в изящния стил “Ар Нуво”, който придава на сградата неподражаем аристократичен блясък.

Разположено в сърцето на града, на броени метри от морския бряг, казиното бързо се превръща в притегателна точка за световния елит, короновани особи и холивудски звезди, които търсят дискретност и лукс под лигурското слънце.

Люлката на италианската песен

Малцина знаят, че именно в залите на Общинското казино през 1951 г. се ражда легендарният музикален фестивал “Сан Ремо”.

В продължение на повече от две десетилетия събитието се провежда в балната зала на комплекса, преди да се премести в театър “Аристон”. Интериорът на казиното все още пази духа на онези златни години, а богатата му орнаментика и кристалните полилеи напомнят за времената, в които тук са се решавали не само съдбите на големи суми пари, но и бъдещето на италианската поп музика.

Снимки: IMAGO

Архитектурен разкош и “Бел епок”

Фасадата на казиното, със своите две характерни кули и плавни линии, е един от най-фотографираните обекти на Ривиерата.

Вътрешното пространство е разделено на няколко тематични зали, всяка със свой собствен характер - от “Златната зала”, където се провеждат най-ексклузивните игри, до театъра на казиното, който и до днес е сцена на престижни литературни четения, концерти и театрални постановки.

Казиното успява да запази своята автентичност, съчетавайки класическата атмосфера на “Бел епок” с модерните изисквания на развлекателната индустрия, което го прави една от четирите единствени по рода си институции в цяла Италия.

Културен център и социален феномен

Освен като място за развлечение, казиното функционира и като важен културен институт. През неговите зали са преминали личности като Пиетро Маскани, Луиджи Пирандело и редица европейски монарси, които са оставили своя отпечатък в историята на града.

Посещението на казиното е своеобразен ритуал, който изисква определен етикет и предлага на гостите възможност да се докоснат до един свят на изисканост, който рядко се среща в съвременното ежедневие. То е неразривна част от ДНК-то на Сан Ремо, доказвайки, че истинският лукс не е в залозите, а в историята и преживяването, което сградата предлага.

Снимки: IMAGO

Кодексът на елегантността: традиции и етикет

Общинското казино в Сан Ремо (на снимката горе - през 1965 г.) е едно от малкото места в Европа, които все още ревностно пазят духа на класическото джентълменство и изисканост.

Докато в залите с модерни автомати достъпът е по-свободен, влизането в “Традиционните зали” (Sаle Tradizionali) е придружено от строг дрескод, който е част от магията на преживяването.

За господата сакото е задължително, а атмосферата изисква дискретност и тишина. Този ритуал на подготовка превръща обикновеното посещение в истинско светско събитие, връщайки ни в ерата, в която казиното е било социалният епицентър на европейската аристокрация и всяка поява там е била внимателно планирана форма на изкуство.

Театърът на казиното: културен оазис под един покрив

Малко известен, но впечатляващ факт е, че в самото сърце на сградата се намира един от най-престижните театри в Лигурия.

Проектиран със съвършена акустика и капацитет от стотици места, той е бил сцена не само на първите стъпки на музикалния фестивал, но и на премиери на световноизвестни опери и пиеси.

Театърът функционира като “мултифункционален храм на изкуството”, където играта е само едната страна на монетата. И до днес тук се провеждат прочутите “Литературни вторници”, които събират интелектуалния елит на Италия, доказвайки, че казиното винаги е било колкото място за предизвикателства, толкова и средище за висока култура.

Снимки: IMAGO

Интериорни шедьоври и екзотиката на залата „Чинуазри“

За любителите на изкуството интериорът на казиното предлага истинско пътешествие през епохите, като перлата в короната е залата в стил “Чинуазри” (Chinoiserie). Тя отразява силната мода от началото на XX век по всичко източно и екзотично, съчетавайки фини китайски мотиви с европейски лукс.

Сложните стенописи, златните орнаменти и тежките кадифени завеси създават усещане за приказен свят, напълно откъснат от външната реалност.

Всеки детайл в тази зала, от инкрустираните мебели до специфичното осветление, е замислен така, че да пренесе гостите в атмосфера на мистичност и абсолютно спокойствие, докато изпитват късмета си върху зеленото сукно.

