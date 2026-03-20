Кремъл е готов да помогне на Куба

Кремъл обяви, че обсъжда с Куба, съюзник на Москва, начини за подпомагане на острова, който е под петролна блокада от САЩ, но отказа да коментира информацията за тайна доставка на руско дизелово гориво, предаде Франс прес.

"В постоянен контакт сме с кубинските власти, с нашите кубински приятели и обсъждаме с тях начини да помогнем на Куба в трудната ситуация, в която се намира", каза говорителят на руския президент Дмитрий Песков по време на ежедневния си брифинг за медии „Това е всичко, което мога да кажа по въпроса", добави той.

Според службата за проследяване на морския транспорт "Уиндуорд" (Windward) петролен танкер се готви да достави тайно руско дизелово гориво за Куба до няколко дни, ако успее да достигне острова.

„Морският кон“, плаващ под флага на Хонконг и неподлежащ на санкции, превозва приблизително 190 000 барела руско дизелово гориво, натоварено от друг кораб край бреговете на Кипър в началото на февруари, според „Уиндуорд“.

Куба не е внасяла петрол от 9 януари, датата на последната доставка от Мексико, преди снабдяването да бъде прекратено под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп.

САЩ блокираха енергийните доставки за Куба, след като през януари арестуваха основния съюзник на острова - венецуелския лидер Николас Мадуро.

Руски петролен танкер, който е в списъка на западните санкции и превозва над 700 000 барела петрол, също се насочва към Куба, според данни от платформата за морско проследяване „Кплер“ (Kpler).

Правителството на САЩ, което наскоро облекчи санкциите си вноса на руски петрол, подчерта вчера, че все още забранява доставката на въглеводороди от Русия за Куба, съобщи БТА.

Западните санкции срещу руския петрол бяха наложени, за да се прекъснат ресурсите за Москва, която е във война с Украйна. Москва и Хавана, които си сътрудничат тясно от съветската епоха, засилиха връзките си, откакто Русия започна мащабната си офанзива срещу Украйна през 2022 г.

През февруари руският външен министър Сергей Лавров увери кубинския си колега Бруно Родригес в Москва в „солидарността“ на Русия с Куба в контекста на петролното ембарго на САЩ, без да разкрива никакви конкретни мерки.