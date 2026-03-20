НАТО изтегли временно военнослужещите от мисията си в Ирак

Мисията на НАТО в Ирак, която има за задача да помага и да съветва иракските въоръжени сили в борбата им срещу джихадистки групировки, изтегли временно личния си състав от съображения за сигурност, съобщиха за Франс прес двама представители на службите за сигурност.

"Става въпрос за временно изтегляне. Те са обезпокоени заради ситуацията в Близкия изток", посочи първия източник.

Вторият представител уточни, че "целият личен състав на мисията е бил изтеглен" с изключение на ограничен контингент.

Мисията, в чиито състав влизат "стотици служители", е разположена във военна база на Ирак в центъра на Багдад, недалеч от посолството на САЩ, което стана обект на чести атаки от страна на проирански фракции на фона на войната в Близкия изток, отбелязва АФП, цитирана от БТА.