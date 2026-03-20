Почина Умберто Боси, основал италианската партия “Северна лига”

Основателят на италианската крайнодясна партия “Северна лига” Умберто Боси почина на 84-годишна възраст, предадоха световните агенции и италиански медии. Боси е починал във Варезе, в Северна Италия, където е бил приет в интензивното отделение на местната болница.

Боси беше роден през 1941 г. в Касано Маняго в Ломбардия. Дълги години беше една от водещите фигури в италианската политика. Той беше депутат, сенатор и евродепутат. Боси беше и приближен на четирикратния премиер на Италия Силвио Берлускони и допринесе в известна степен за издигането му до властта, но в замяна на това неговата регионална партия се превърна във важен играч в италианския политически живот. Боси беше и министър на реформите на два пъти в кабинетите на Берлускони, съобщава БТА.

Умберто Боси беше известен с провокативните си коментари. Той говореше за отделяне на Северна Италия от по-бедния италианския Юг и твърдеше, че се бори срещу „корумпирания Рим“. Боси основа партията си „Северна лига“ през 1989 г. въз основа на сливането на няколко регионални политически формации. През 2004 г. той получи инсулт, заради което излезе за известно време от политиката. После обаче той се върна начело на политическата сцена и започна да води кампания срещу мигрантите. Но в крайна сметка го застигнаха обвинения в корупция и го принудиха да подаде оставка от ръководния пост на „Северна лига“ през 2012 г. Пет години след това той беше осъден на две години затвор по обвинения, че той и членове на неговото семейство са отклонявали партийни средства. После обаче присъдата му беше анулирана.

Междувременно начело на партията застана Матео Салвини през 2013 г. Той промени името на партия от „Северна лига“ само на „Лига“ с цел да привлече повече гласове в цяла Италия. Днес Матео Салвини е вицепремиер в кабинета на Джорджа Мелони. „Лига“ беше в състава и на първото правителство на Джузепе Конте.

По повод кончината на Умберто Боси Салвини написа в „Екс“, че партията ще продължи да върви по пътя, начертан от нейния основател.

Премиерката Джорджа Мелони също коментира смъртта на Боси. Тя заяви, че „Боси със своята политическа страст беляза един важен етап от историята на Италия и неговият принос беше фундаментален за изграждането на италианската десница".

Президентът на Италия Серджо Матарела нарече Умберто Боси като „пламенен лидер и искрен демократ“.

Външният министър на Италия Антонио Таяни, който днес е начело на партията, основана от Берлускони „Форца Италия“, описа Боси като „ключова личност за промените, извършени в Италия“.

Погребението на Умберто Боси ще се състои в неделя в северния град Пондида, смятан за бастион на „Лига“. Траурната церемония ще се състои в тамошното абатство "Сан Джакомо Маджоре". Всяка година „Лига“ организира големи митинги в Понтида, където през 1167 г. в местното абатство беше подписана „Клетвата от Понтида“, бележеща основаването на Ломбардската лига, средновековен военен съюз за борба срещу Свещената Римска империя.

