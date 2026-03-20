Белгия може да изпрати военна помощ на страни в Близкия изток

Белгийското правителство ще обсъди предложение на министъра на отбраната Тео Франкен за оказване на военна подкрепа на Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, съобщиха местни медии.

Франкен предлага към тези държави да бъдат изпратени 150 военни, системи за противовъздушна отбрана с малък обсег и за борба с дронове, лекарски екип и военнотранспортен самолет. Отбелязва се, че трите близкоизточни държави са поискали от Белгия военна помощ заради събитията в региона след началото на новите удари на САЩ и Израел срещу Иран, съобщи БТА.

Миналата седмица белгийският премиер Барт де Вевер каза, че ако неговата страна има с какво да помогне, трябва да го обсъди, защото също би се радвала на помощ в подобен случай. Той уточни, че средствата, които може да се предоставят, биха служили само за защита на цивилните. Преди него Франкен първо не отхвърли възможността Белгия да се включи в бойните действия срещу Иран, но скоро след това заяви, че участие в тези операции няма да има.