Почина легендарният актьор Чък Норис

Легендарният актьор Чък Норис почина на 86 години след внезапен медицински инцидент в Хавай.

Той е издъхнал в четвъртък сутринта, според съобщение, публикувано от семейството му в Инстаграм.

„С натежали сърца споделяме внезапната загуба на нашия обичан Чък Норис вчера сутринта", заявиха близките му, цитирани от "Дейли мейл".

„Въпреки че бихме искали да запазим обстоятелствата в тайна, знайте, че той беше заобиколен от семейството си и си отиде в мир."

Не е ясно какъв точно медицински инцидент е получил актьорът, като се съобщава, че става дума за внезапно и неочаквано заболяване.

Семейството му го почете като „всеотдаен съпруг, любящ баща и дядо, изключителен брат и сърцето на нашето семейство".

„Той живя с вяра, цел и непоколебима отдаденост към хората, които обичаше. Чрез своята работа, дисциплина и доброта вдъхнови милиони по света и остави траен отпечатък в живота на толкова много хора."

Истинското име на актьора е Карлос Рей Норис. Служи във Военновъздушните сили на САЩ, където започва да се занимава с бойни изкуства и става шампион. Норис пробива в киното през 1972 г., когато си партнира с Брус Лий във филма „Пътят на дракона".

Норис се утвърждава като звезда в екшън жанра с филми като „Самотният вълк Маккуейд", „Изчезнал безследно" и „Делта форс", като става най-известен с главната си роля в сериала „Уокър, тексаският рейнджър" (1993–2001).

Чък Норис освен актьор е и автор на книги, филантроп и обществена фигура. През годините се превръща и в интернет феномен с т.нар. „Chuck Norris facts" – хумористични твърдения за неговата сила и непобедимост.