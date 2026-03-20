Тръмп нарече НАТО книжен тигър, а съюзниците - страхливци

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече НАТО "книжен тигър", a съюзниците - страхливци, защото отказват да се присъединят към военните действия за отваряне на Ормузкия проток.

Тръмп призовава основните съюзници на САЩ и други страни да помогнат за осигуряване на безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток.

Конфликтът разтърси световните пазари, отне живота на хиляди хора и принуди милиони да напуснат домовете си, откакто на 28 февруари започнаха ударите на САЩ и Израел, съобщава Türkiye Today.

Френският президент Еманюел Макрон наскоро изключи всякаква употреба на сила за отваряне на водния път, а Италия поясни, че съвместната декларация на съюзниците не предвижда военна мисия.

„Без САЩ НАТО книжен тигър! Те не искаха да се включат в борбата за спиране на Иран като ядрена сила. Сега, когато тази битка е спечелена военно, с много малък риск за тях, те се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат, но не искат да помогнат за отварянето на Ормузкия проток - проста военна маневра, която е единствената причина за високите цени на петрола. Толкова лесно е за тях да го направят, с толкова малък риск. Страхливци са и ние ще го помним!", пише американският президент в Truth Social. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден