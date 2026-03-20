Израел: Поразихме над 200 цели цели, свързани с "Хизбула" в Ливан

Израелската армия заяви днес, че е поразила в Ливан повече от 2000 цели, свързани с ливанското шиитско движение "Хизбула", след началото на операцията си срещу проиранското движение, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"В рамките на своите напреднали отбранителни усилия Силите за отбрана на Израел продължават с целеви наземни операции в Южен Ливан" срещу "Хизбула", се казва в изявление на израелските сили.

Досега са поразени "повече от 2000 терористични цели, от които 120 командни поста, над 100 оръжейни склада и над 130 ракетни установки", уточнява израелската армия.

Израелските въоръжени сили заявиха също, че са елиминирали "повече от 570 терористи от "Хизбула".