Бурята Тереза донесе сняг на Канарските острови (Видео, снимки)

Властите на остров Тенерифе задействаха аварийни планове заради бурята Тереза, която предизвика обилни валежи, силен вятър и донесе дори сняг на Канарските острови, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА. ⛈️ La #borrascaTherese ya está dejando #lluvias intensas en #Tenerife, con mayor incidencia en el sur de la isla y previsión de extensión al resto del territorio durante las próximas horas.



⚠️ + de 1.000 efectivos trabajan de forma coordinada para garantizar la #seguridad. pic.twitter.com/NJcW1xp4oz — Rosa Dávila (@rdavmam) March 19, 2026

По разпореждане на властите събитията на открито са отменени, пътищата са затворени, а част от полетите са анулирани. Очаква се предупрежденията за опасно време да останат в сила през целия уикенд. Tenerife hit by SNOW as Storm Therese barrels in cancelling holiday flights pic.twitter.com/qKEr7n9Knu — The Sun (@TheSun) March 20, 2026

По-високите части в централната част на острова, около вулкана Тейде, вече са покрити със значителна снежна покривка. Интензивните валежи създават риск от наводнения, а силните ветрове и бурното море допълнително увеличават опасността. Бурята "Тереза" беше наречена така по-рано тази седмица от португалската метеорологична служба и се очаква тя да повлияе на времето и на Мадейра и на Азорските острови. В момента обаче най-сериозно засегнати са Канарските острови. Tenerife hit by snow as Storm Therese hits and flights cancelled https://t.co/Gno6NwKcBt pic.twitter.com/eRtbP5hvx1 — The Mirror (@DailyMirror) March 19, 2026

Испанската метеорологична служба издаде оранжев код за опасно време за Тенерифе до събота.

В северните части на острова се очакват пориви на вятъра до 90-100 км/ч. Южната половина е под предупреждение за проливни дъждове, като на места може да паднат валежи до 100 милиметра в рамките на 12 часа. Властите на Тенерифе активира план за действие при извънредни ситуации и призоваха местните жители и туристите да бъдат внимателни и да избягват пътувания, които не са наложителни. **Storm Therese Batters Canary Islands with Fierce Winds, Torrential Rain, and Rare Snowfall, Triggering Island-Wide Emergency and Widespread Disruptions** pic.twitter.com/DjE1W6iRd0 — BANK OF TRUEST (@BANKOFTRUEST) March 20, 2026

В засегнатите райони са открити временни убежища, а достъпът до националния парк Тейде е ограничен. На съседните острови - Гран Канария и Ла Гомера, също е в сила предупреждение за силен вятър и дъжд. На островите Ла Палма и Ел Йеро се очакват вълни с височина до 6 метра, което създава опасни условия по крайбрежието.

Очаква се в неделя бурята да отслабне, макар че на места ще останат в сила жълт код. Въпреки това валежите вероятно ще продължат и през първата половина на следващата седмица.