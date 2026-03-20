Чехия пожар в промишлен комплекс като умишлено нападение с антиизраелско послание

Чешките власти разглеждат пожар, възникнал тази нощ в промишлен комплекс, като потенциално умишлено нападение с антиизраелско послание, предаде Ройтерс, позовавайки се на официални представители.

По-рано медиите съобщиха, че група, протестираща срещу Израел, е поела отговорност за инцидента.

Пожарникарите съобщиха в платформата „Екс“, че са се отзовали на сигнал за пожар в склад в комплекс в Пардубице, на 120 километра източно от Прага. Няма пострадали при пожара, който се е разпространил и в друга сграда.

Чешкият новинарски сайт „Aktualne.cz“ съобщи, че протестна група е заявила, че е запалила „ключов производствен център“ за израелски оръжия в Пардубице, за да сложи край на ролята му в „геноцида в Газа“.

Чешката отбранителна фирма „ЛПП Холдинг“ в изявление на своя уебсайт потвърди, че днес се е разразил пожар в един от нейните обекти и че сътрудничи на властите. Компанията, която има обект в комплекса, обяви през 2023 г. планове за сътрудничество с израелската отбранителна компания „Елбит Систъмс“ в производството на дронове. „В този момент няма да спекулираме относно причините или обстоятелствата около инцидента и ще изчакаме официалните заключения от разследването“, подчертаха от холдинга, цитирани от БТА.

Полицията първоначално заяви, че разследва дали пожарът е бил умишлен и проверява появили се в общественото пространство твърдения за „конкретна група“.

По-късно властите казаха, че следователи от службите за сигурност разследват инцидента по член от Наказателния кодекс, отнасящ се до тероризма. „Въз основа на това, което знаем досега, вероятно инцидентът може да е свързан с терористична атака“, заяви министърът на вътрешните работи Любомир Метнар.