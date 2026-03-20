Москва се готви да използва свои военни в чужбина за освобождаване на руснаци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия предприема стъпки, за да позволи на въоръжените си сили да освобождават руски граждани, задържани в чужбина, ако Москва прецени, че са били несправедливо осъдени, съгласно предложен законопроект, подкрепен от президента Владимир Путин, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Председателят на долната камара на парламента Вячеслав Володин заяви, че поправката ще бъде разгледана по бързата процедура в Държавната дума, като я описа като мярка за "укрепване на защитата на правата на руските граждани от действията на неприятелски държави".

Предложението, което вече е одобрено от правителството, се очаква да бъде прието без затруднения.

Съгласно промените, военните биха могли да бъдат използвани, за да осигурят освобождаването на руски граждани, ако Москва сметне, че осъждането или лишаването им от свобода от чуждестранни съдилища или международни съдебни органи е несправедливо.

Самият Путин е издирван от Международния наказателен съд в Хага за предполагаеми военни престъпления в Украйна, посочва ДПА.

Военната доктрина на Русия вече позволява употребата на сила в чужбина за защита на руски граждани – оправдание, на което Москва се позова при нахлуването си в Украйна през 2022 г., където на много жители в източната част на страната бяха издадени руски паспорти.

Новата мярка ще разшири този принцип до случаи, в които руснаци са в затвора или са преследвани от чуждестранни или международни съдилища, отбелязва ДПА.