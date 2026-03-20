Израел атакува финансовите интереси на “Хизбула” в Ливан

Израел увеличи операциите си срещу “Хизбула” на множество фронтове в отговор на засилените атаки от страна на ливанската шиитска организация на израелска територия и използването на прецизни и балистични ракети, които промениха военния театър, пише в. “Аш Шарк ал Аусат”, цитиран от БТА.

Тел Авив разшири целите си, като включи обекти, свързани с икономическите интереси на групировката. След като удариха клонове на финансовата институция “Ал Кард ал Хасан”, която е пряко свързана с “Хизбула”, израелските сили предприеха серия от нападения срещу бензиностанции, управлявани от компанията “Ал Амана” в няколко села в Южен Ливан. Според Израел “Ал Амана” е „ключова икономическа инфраструктура за “Хизбула”, генерираща милиони долари печалби“, а сметките на “Ал Кард ал Хасан” се използват за финансиране на дейността й.

В изявление на израелската армия се посочва, че атаката срещу бензиностанциите „нанася значителен удар върху военната инфраструктура на “Хизбула” в Ливан и върху способността на оперативните й лица да планират атаки“. Ударите са и част от по-широките усилия за подкопаване на „икономическото вклиняване на “Хизбула” сред цивилното население".

Нападенията срещу цивилни институции, свързани с групировката, „отразяват ескалиращата траектория в кампанията на Израел срещу “Хизбула”, след като по-ранни удари бяха фокусирани предимно върху цели, свързани със сигурността и военни цели“, казва пред “Аш Шарк ал Аусат” главният редактор на ливанското онлайн издание “Джанубия”. Това попада в рамките на „декларираните от Израел усилия за изкореняване и елиминиране на партията,” добавя той.

Мрежата от бензиностанции е „един от източниците на финансиране и институция, генерираща приходи, но със сигурност не е сред основните източници,” обяснява журналистът.

Според икономисти основното финансиране на “Хизбула” исторически идва от чужбина, независимо дали по суша, море или въздух, както и чрез финансови трансфери и посредници в Ливан и в чужбина. С падането на режима в Сирия сухопътните пътища за средства са прекъснати, докато американско-израелският морски контрол намали трансферите по море. Смята се, че парите са били транспортирани и по въздух чрез ирански дипломатически мисии и ирански самолети, чийто достъп до Ливан вече е блокиран.

Оказването на финансов натиск върху “Хизбула” пряко засяга поддръжниците й сред населението, посочва Мона Фаяд, която е политически писател и професор по психология в Ливанския университет в Бейрут. Според нея Тел Авив оказва натиск върху тази среда чрез различни средства, очаквайки тя да се мобилизира и да се обърне срещу “Хизбула“.

Фаяд допълва, че „неспособността на партията да предостави финансова подкрепа и услуги на своите бойци, техните семейства и по-широката си база кара ръководството ѝ да се опита да ги превърне в инструмент за натиск срещу държавата, което води до вътрешно напрежение и социални вълнения, които Израел се стреми да подхранва“.