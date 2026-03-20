Ердоган: Опитваме се да държим Турция далеч от огнения кръг

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган очерта основните приоритети във външната политиката на турското правителство към настоящия момент, заявявайки, че то е фокусирано върху опазването на страната от войните в нейния регион и полагането на усилия за спиране на тези конфликти чрез дипломация, предаде ТРТ Хабер.

„Ние сме фокусирани върху служенето (на народа) и постигането на резултати. Нямаме интерес към политически полемики. Нямаме време за губене в празни дебати. Нашият дневен ред включва Турция и турската нация. Той включва това да държим страната ни далеч от огнения кръг, който ни заобикаля, както и полагането на усилия за намиране на изход от войните в нашия регион чрез дипломатически контакти", каза Ердоган днес при откриване на нова болница в северозападния турски град Ризе.

В изказването си Ердоган също така отправи критика към опозицията в страната, като заяви: „Що се отнася до политическата учтивост и уважение, забравете за това. Ракети летят около нас, криза се разгръща в нашия регион, но основната опозиция не се интересува. Дори и светът да гореше, те нямаше да разберат. Дано Бог им даде мъдрост и здрав разум".