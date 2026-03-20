САЩ разследват колумбийския президент Густаво Петр...

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22512394

Израел: Убихме ръководителя на разузнаването на иранските паравоенни сили "Басидж"

Израел нанесе въздушни удари по цели в Иран. СНИМКА: pixabay

Израелската армия заяви днес, че при въздушен удар в Техеран е убила ръководителя на разузнаването на иранските паравоенни сили "Басидж", предаде Франс прес.

"Есмаил Ахмади, който заемаше поста ръководител на разузнавателната служба на "Басидж", беше ликвидиран" в нощта срещу 17 март при удара срещу събрали се в палатка командири на тази паравоенна организация, при който загина нейният лидер генерал Голамреза Солеймани, са казва в изявление на израелската армия.

"В рамките на своите функции Ахмади е играл централна роля в насърчаването и осъществяването на терористични дейности, провеждани от силите "Басидж". Освен това той е бил натоварен, от името на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), да поддържа обществения ред и ценностите на режима", се допълва в изявлението, цитирано от БТА.

Израелската армия потвърди също смъртта на говорителя КГИР Али Мохамад Нани, убит тази нощ при израелско-американски удари.

Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден