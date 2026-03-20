Тръмп се прицели в о. Харк, за да отвори Ормузкия проток (Обзор)

САЩ пращат войници в Близкия изток

Доналд Тръмп се готви да превземе о. Харк, който е смятан за биещото сърце на иранската икономика. Разположена в североизточната част на Персийския залив, малката ивица земя е отговорна за обработката и износа на 90% от суровия петрол на Техеран. Тя е единственото нещо, което предпазва страната да не рухне под тежкия натиск на международните санкции.

Анонимни източници на Вашингтон разкриха пред “Аксиос”, че САЩ възнамеряват да ползват острова като разменна монета за отблокирането на Ормузкия проток. Енергийни експерти обаче предупреждават, че подобна акция

би причинила непоправими щети на глобалната икономика

“Тръмп иска Ормуз да бъде отворен. Ако трябва да превземе остров Харк, за да го постигне, ще се случи. Ако реши да извърши крайбрежна инвазия, това ще се случи. Но това решение все още не е взето”, разкри висш служител на Белия дом.

Трасе, наречено булевард “Петрол”, пресича осемкилометровия о. Харк през средата. Преди революцията той е бил най-големият морски терминал за суров петрол в света. Смята се, че съоръжението има капацитет за товарене от около седем милиона барела на ден и представлява жизненоважен елемент за крехката иранска икономика.

Завладяването на Харк би означавало, че на САЩ няма да се налага да се тревожат от опитите за блокаж на Ормузкия проток, тъй като по този начин петролът ще бъде изтръгнат от Техеран. Това няма да бъде лесна задача за Вашингтон. За целта ще са нужни войници, които ще бъдат лесна мишена за иранската армия, защото Харк се намира само на 28 км от брега.

В края на миналата седмица САЩ обявиха разполагането на 5000 морски пехотинци и моряци, както и на десантния кораб “Триполи” в Близкия изток, което подсказва възможна наземна операция. В петък в. “Уолстрийт Джърнъл” съобщи, че Пентагонът е пратил натам и 31-ва експедиционна единица на морската пехота. Това са сили за бързо реагиране с около 2200 войници. Американската армия не е казала официално какви ще са целите на наземния контингент. Присъствието му е значителна промяна във военната стратегия на Щатите, защото до този момент сблъсъкът с Иран се изразяваше предимно вън въздушни и ракетни удари.

Предполага се, че възможната инвазия на о. Харк няма да стане мигновено, а ще изисква седмици до месец бомбардировки за пълно неутрализиране на иранските отбранителни системи.

Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

“Нужен ни е около месец, за да отслабим още повече иранците

След това ще можем да превземем острова и те ще бъдат принудени да преговарят”, убеден е друг анонимен служител на Белия дом.

Някои предупреждават, че подобна акция може да се окаже горчив успех за Тръмп и унищожителен за глобалната икономика. При потенциална атака срещу о. Харк несъмнено ще бъдат изложени на риск и дори разрушени системите за преработка и износ на петрол, които се намират там. Те продължават да бъдат от значение за световната енергетика.

“Ако САЩ превземат Харк, това ще доведе до разделяне на иранската нефтена промишленост. Иран ще продължи да добива нефт, но няма да може да го изнася, докато САЩ няма да могат да добиват. Това ще хвърли пазарите в хаос, което ще прерасне в истинска патова ситуация”, обяснява анализаторът Нийл Куилиъм от изследователския център “Чатъм Хаус”.

Според пенсионирания американски контраадмирал Марк Монтгомъри подобна мисия би могла да изложи войниците на САЩ на ненужен риск. Той е убеден, че тя няма да принуди Техеран да преговаря, защото

режимът щял да намери друг начин да извозва петрола си

Междувременно върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей нареди на разузнавателните си служби да не позволяват на враговете му в страната и в чужбина да се чувстват в безопасност. 56-годишният аятолах все още не е виждан, откакто беше избран на поста си миналата седмица.