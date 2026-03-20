Свободата в България намалява, твърди американска организация за правата на човека

Турция е единствената сред балканските страни, определена като "несвободна" в доклада за свободата по света на американската организация за правата на човека и политическата свобода „Фрийдъм хаус" (Freedom House), а Словения е само три точки под максималния брой точки, с който организацията обозначава държавите с най-висока степен на свободата.

Турция, където "Фрийдъм хаус" отчита рязък спад на свободите при управлението на президента Реджеп Тайип Ердоган, получава едва 32 от максималните сто точки, което е спад с една точка спрямо миналогодишната оценка. Словения от друга страна се е изкачила с една точка през последната година и е оценена с 97 от общо сто точки, най-високата оценка сред държавите на Балканите.

Общо седем страни на полуострова са регистрирали спад спрямо миналогодишния доклад на "Фрийдъм хаус", като най-голям той е при България и Сърбия - с три точки. Нашата страна получава 74 от 100 точки в новия доклад, което продължава да я класифицира като "свободна", а Сърбия е с 53 от сто точки и е обозначена като "частично свободна".

Останалите страни на Балканите, които бележат спад в точките, с които свободите им са оценени от организацията, са Черна гора, Кипър, Румъния и Албания. Черна гора регистрира спад от една точка, до 68 от 100, и е квалифицирана като "частично свободна". В същата категория попада и Албания, която има 69 от сто точки в тазгодишния доклад, с една точка надолу в сравнение с миналогодишния. Кипър получава 90 точки (спрямо 91 миналата година) и попада в категорията на свободните страни. Там е поставена и Румъния, при която също се отчита спад от 1 точка - от 84 на 83 точки.

Оценките си запазват Северна Македония, определена като "частично свободна", и Гърция и Хърватия, определени като "свободни". Те остават с точките от миналогодишния си доклад - Северна Македония има 67 от 100 точки, Гърция - 85 от сто точки, Хърватия - 82 от 100 точки.

Освен при Словения покачване от 1 точка има и при Косово, което с 61 от 100 точки се нарежда сред "частично свободните" страни на Балканите.