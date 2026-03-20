Румънският парламент прие държавния бюджет за 2026 г.

С 319 гласа за, 104 против и 1 въздържал се румънският парламент прие на съвместно заседание на двете си камари предложения от правителството държавен бюджет за 2026 г., предаде Аджерпрес. Опозиционният националистически Алианс за обединение на румънците обаче е внесъл жалба срещу бюджета в Конституционния съд, така че приетият бюджет ще влезе в сила едва след произнасянето на съда и обнародването му от президента Никушор Дан.

Бюджетът е съставен на базата на предвиждането за икономически растеж през 2026 г. от 1 процент и бюджетен дефицит от 6,2 процента от БВП.

Миналата година румънското правителство прие серия от мерки, насочени към намаляване на прекомерния бюджетен дефицит, който в края на 2024 г. достигна 9,3 процента от БВП - най-високата стойност в ЕС. Сред тях са увеличение на ДДС и акцизите, намаляване или премахване на някои данъчни облекчения, замразяване на заплатите в държавния сектор и пенсиите и други. В края на 2025 г. бюджетният дефицит спадна на 7,65 процента от БВП.

След гласуването на бюджета румънският премиер Илие Боложан заяви, че той въвежда нов подход, който е справедлив към гражданите. Той обеща, че усилията, положени от румънците през последните месеци, няма да бъдат обезсмислени чрез безотговорно харчене. Боложан посочи също така, че правителството ще продължи да работи за укрепването на Румъния в настоящия международен контекст. „Ние виждаме какво се случва по света и трябва да имаме капацитета да отговорим на всеки външен шок", каза румънският премиер, цитиран от БТА.

Проектобюджетът предизвика напрежение в управляващата четирипартийна коалиция, след като Социалдемократическата партия (СДП) предложи пакет от социални мерки, които не срещнаха подкрепа от останалите три партии. В крайна сметка беше намерено решение за подкрепа на мерките чрез намаляване на други разходи и запазване на предвидения дефицит от 6,2 процента.