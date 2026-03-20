Моджтаба Хаменей обяви победа над САЩ и Израел, честитейки персийската Нова година

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей обяви победа над САЩ и Израел в изявлението си по повод Новруз – персийската Нова година, която определи като година на "икономика на съпротивата предвид националното единство и националната сигурност", съобщи Ройтерс.

В писмено послание, публикувано в канала му в "Телеграм", върховният ръководител на страната обяви победа над враговете на Ислямската република във войната срещу САЩ и Израел, посочва Франс прес.

"В този момент, благодарение на особеното единство, което се създаде между вас, нашите сънародници, въпреки всички различия – религиозни, интелектуални, културни и политически – врагът беше победен", отбелязва аятолахът, който все още не се е появявал публично, откакто беше определен за наследник на своя баща Али Хаменей, убит при въздушен удар в първия ден от войната, информира БТА.

В същото послание Моджтаба Хаменей заявява, че Иран не е отговорен за атаките наскоро срещу Турция и Оман. "Искам да изтъкна факта, че атаките в Турция и Оман, които поддържат много добри отношения с нас, по никакъв начин не са извършени от въоръжените сили на Ислямската република, нито от други сили от Фронта за съпротива", посочва той, обвинявайки Израел.