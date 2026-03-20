Зеленски: Лидерите на ЕС ще намерят начин да ни финансират

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че лидерите от Европейския съюз ще намерят начин да предоставят първия транш от заема за Украйна през април. Той каза това в отговор на журналистически въпрос, предаде агенция Укринформ.

"Обсъдих въпроса с лидерите от ЕС, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Сега сме по-големи оптимисти - те ще намерят начини частично да ни финансират. Очакваме първия транш от сумата, договорена за тази година, по-специално през април", каза Зеленски, цитиран от БТА.

Той напомни, че решението за предоставяне на заема от 90 млрд. евро за Украйна за 2026 г. и 2027 г. бе взето през декември от всички лидери от ЕС.

Както съобщи по-рано Укринформ, унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Унгария ще блокира финансовата помощ от 90 млрд. евро за Украйна и 20-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, докато не бъде решен въпросът с възобновяването на транспортирането на петрол по тръбопровода "Дружба".

Урсула фон дер Лайен заяви вчера, че ЕС ще намери начини да предостави обещания заем от 90 млрд. евро на Украйна въпреки съпротивата на Унгария.

Зеленски каза още, че иска "ясен" график от Вашингтон за предстоящите тристранни преговори с Русия, с цел да се намери изход от конфликта в Украйна, предаде Франс прес.

Той също така посочи, че Киев ще изрази възражения пред американците срещу "опасното", по думите му, смекчаване на санкции срещу Русия. Коментарите му идват, в навечерието на срещата в САЩ между пратениците на Киев и американските преговарящи за възобновяване на преговорния процес, прекъснат от началото на войната в Близкия изток.

Преговарящите от САЩ и Украйна ще проведат преговори утре в Маями, като източник, запознат с въпроса, заяви, че те биха могли да положат основата за още една среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и Зеленски, отбелязва Ройтерс.

Украинският лидер заяви днес пред журналисти, че американските и украинските работни групи ще се съсредоточат върху двустранни документи и ще обсъдят широкообхватна сделка за дронове по време на срещата си.