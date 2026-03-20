Хакери атакуваха търговския регистър на Сърбия

Търговският регистър на Сърбия беше подложен на хакерска атака, предават сръбските медии.

„След подробна проверка беше установено, че е компрометиран външен потребителски акаунт, чрез който е осъществен достъп до една от приложните системи на Търговския регистър", се казва в изявление на институцията, съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Допълва се, че „този изолиран инцидент по никакъв начин не е застрашил сигурността и целостта на информационната система на регистъра, която е функционирала безпроблемно през цялото време", информира БТА.

Хакерът, извършил атаката срещу Търговския регистър, твърди обаче, че притежава база данни с редица поверителна информация - от имена, номера на социална осигуровка и адреси на собствениците на компании през сканирани лични карти и паспорти до банкови данни.

Въпреки това от институцията твърдят, че нейните бази данни не са били компрометирани.

Преди три дни същият хакер атакува базата данни на държавната компания "Телеком Сърбия", предават сръбските медии.

Следствените органи и прокуратурата провеждат разследване по хакерските атаки.