Танкер, превозващ гориво и отправил се първоначално към Куба, е променил курса си и се е насочил към Тринидад и Тобаго, според данните за проследяване на движението на корабите на „Лондон сток иксчейндж груп"(LSEG), цитирани от Ройтерс. Това е удар за острова на фона на сериозния недостиг на гориво, предизвикал прекъсвания в електрозахранването.

Корабът „Морски кон", плаващ под флага на Хонконг, е натоварил дизелово гориво по-рано тази година чрез прехвърляне от кораб на кораб в Средиземно море, преди да отплава за Карибите. Товарът с руски произход е бил предназначен за Куба, според няколко компании, занимаващи се с морско разузнаване, но корабът е преустановил курса си в средата на Атлантическия океан още в края на февруари.

Танкерът е променил курса си и се е насочил на юг към Тринидад и Тобаго, като се очаква да пристигне там в понеделник, според данните на „Лондон сток иксчейндж груп", цитирани от БТА.

Министерството на финансите на САЩ промени вчера условията на изключението, което беше предоставило за продажби на суров петрол и петролни продукти с руски произход, вече натоварени на танкери, за да изключи специално трансакции, включващи Северна Корея, Куба и Крим.

Лицензът е част от усилията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за овладяване на високите цени на суровия петрол и газа на фона на конфликта в Близкия изток. ТАСС съобщи тази седмица, че руското правителство води преговори с Куба за варианти за помощ, без да предоставя допълнителни подробности.

Прекъсванията на електрозахранването вече са норма в Куба, която е приела само два танкера с петрол в пристанищата си тази година, показват данни на „Лондон сток иксчейндж груп".

Островът се нуждае от внос на мазут и дизелово гориво, за да произвежда електроенергия и да избегне повече прекъсвания, като продажбите на бензин остават строго ограничени, като цената му на черния пазар е 8 долара за литър, което е шест пъти над официалната цена.