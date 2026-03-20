САЩ разследват колумбийския президент Густаво Петро за връзки с наркотрафиканти

Федералните прокуратури в Манхатън и Бруклин са започнали наказателни разследвания срещу колумбийския президент Густаво Петро, съобщи в, "Ню Йорк Таймс".

Според изданието в следствените действия участват прокурори, които работят в сферата на борбата с международния трафик на наркотици, както и служители на Агенцията за борба с наркотиците (DEA) и на Департамента за вътрешна сигурност (DHS).

Разследващите се опитват да установят дали Петро е поддържал контакти с наркотрафиканти, дали неговата предизборна кампания е била финансирана от наркокартели и други въпроси.

САЩ и Колумбия през последните месеци са в крайно обтегнати отношения, коментира Ройтерс. Американският президент Доналд Тръмп нарече колумбийския си колега Петро "болен човек", който разрешава трафика на кокаин от Южна Америка до САЩ. В отговор Петро подчерта, че Богота и Вашингтон от дълги години си сътрудничат в сферата на сигурността и че причината за засиления трафик е голямото търсене на кокаин в САЩ.

Двамата лидери изглежда се помириха в началото на февруари, когато се срещнаха в Белия дом. Тогава Тръмп заяви, че Петро е "страхотен", а колумбийският президент каза, че Вашингтон трябва да се фокусира върху преследването на наркобосовете.