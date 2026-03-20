Арестуваха венецуелския петролен бизнесмен Вилмер Руперти

Венецуелският петролен магнат Вилмер Руперти е бил арестуван вчера, след като е бил поканен на среща от службата за събиране на разузнавателна информация, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Адвокатите на Руперти заявиха, че са притеснени за състоянието му. Той е бил извикан на разговор с разузнавателната служба вчера на обяд. По време на ареста неговата охрана е била задържана за кратко, а след това е била освободена. Самият Руперти обаче е още в ареста, като венецуелските власти не са предоставили никакво обяснение за задържането му.

Руперти, който е магнат в областта на корабоплаването и петролната индустрия, и е близък до социалистическите правителства във Венецуела, доби популярност в началото на века. Тогава той подпомогна доставките на гориво по време на стачката в държавната петролна компания Пи Ди Ви Ес Ей през 2002-2003 г., което укрепи връзките му с тогавашния венецуелски президент Уго Чавес.

Базираната в Женева компания "Маройл Трейдинг", собственост на Руперти, се превърна в ключов износител на венецуелска синтетична форма на въглища, получени от петрол, съгласно договор с държавната Пи Ди Ви Ес Ей, като впоследствие между двете компании възникна спор относно плащанията и условията по договора.

Ройтерс съобщи през 2023 г., че Пи Ди Ви Ес Ей е спряла доставките към "Маройл Трейдинг" по време на проверка.