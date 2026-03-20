Москва предложи сделка на Вашингтон - да не дава данни на Иран, ако и САЩ не го прави с Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Москва предложи на САЩ сделка: Русия да спре да споделя разузнавателна информация с Иран — включително точни данни за разположението на американски военни обекти в Близкия изток — ако Вашингтон прекрати предоставянето на разузнавателни данни на Украйна за Русия.

Според двама източници, запознати с преговорите, предложението е било направено от руския представител Кирил Дмитриев към пратениците на администрацията на Доналд Тръмп — Стив Уиткоф и Джаред Къшнър — по време на среща в Маями миналата седмица, пише "Политико".

САЩ са отхвърлили предложението, допълват източниците, които говорят анонимно заради чувствителността на темата. По-късно Дмитриев определи информацията като „фалшива новина" в публикация в X.

Въпреки това самото наличие на подобна идея предизвика тревога сред европейски дипломати, които се опасяват, че Москва се опитва да вбие клин между Европа и САЩ в ключов момент за трансатлантическите отношения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоволство от отказа на съюзниците да изпратят военни кораби в Ормузкия проток. В петък той ги нарече „страхливци" и предупреди: „Ще запомним това!"

Белият дом отказа коментар, а руското посолство във Вашингтон не отговори на запитвания.

Европейски дипломат определи руското предложение като „скандално". Според него подобни инициативи засилват подозренията, че срещите между Уиткоф и Дмитриев не водят до реален напредък по мирно споразумение за Украйна, а по-скоро са опит Москва да договори сделка със САЩ, заобикаляйки Европа.

Кремъл съобщи, че преговорите за мир в Украйна с посредничеството на САЩ са „на пауза".

По информация на източници Русия е отправяла и други предложения, свързани с Иран, които също са били отхвърлени — включително идея иранският обогатен уран да бъде преместен в Русия.

След началото на войната Москва е разширила сътрудничеството си с Иран в областта на разузнаването и военните технологии, включително чрез споделяне на сателитни изображения и технологии за дронове, макар Кремъл да отрича това.

В интервю за Fox News Доналд Тръмп намекна за връзка между помощта за Иран и тази за Украйна, като заяви, че Владимир Путин „може би малко помага на Иран", защото смята, че САЩ подпомагат Украйна.

САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна, въпреки че намалиха друга помощ. Миналата година обменът временно беше спрян след напрегната среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.

Европейски дипломат отбеляза, че рискът може да е ограничен, тъй като Франция вече осигурява значителна част от разузнавателната информация за Украйна.

Въпреки това разузнавателната подкрепа остава ключов елемент от помощта на САЩ, след като Вашингтон съкрати финансовата и военната си подкрепа. Доставките на оръжие продължават чрез програма на НАТО, но има напрежение около снабдяването с критични системи за противовъздушна отбрана заради конфликта между САЩ и Иран.

Наскоро администрацията на Тръмп реши да облекчи санкциите върху руския петрол, за да стабилизира пазарите, което предизвика сериозни критики от европейски лидери.