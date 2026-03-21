Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ

Вой на сирени и взривове отекнаха тази вечер в Йерусалим, съобщиха журналисти на Франс прес, след като израелската армия предупреди, че Иран отново е изстрелял ракети срещу Израел.

"Преди малко израелската армия засече ракетен залп, изстрелян от Иран срещу територията на Израел. Систeмите за противовъздушна отбрана са в готовност да отблъснат заплахата", посочиха военните в Телеграм канала си.

Малко след това "Маген Давид Адом" (МДА), израелският аналог на Червения кръст, отбеляза, че на този етап няма данни за жертви и ранени.

Израелската полиция обяви, че ще разположи свои екипи, "които да обезопасят и отцепят места в центъра на Тел Авив, за които има постъпили сигнали за паднали касетъчни боеприпаси".

Касетъчните боепарипаси представляват вид амуниции, чиято бойна глава се разпада на десетки по-малки боеприпаси. Освен че поразяват по-голяма площ, проблемът с тях е, че понякога част от боеприпасите не се взривяват и остават незабалязано на земята дълго време, което може да причини жертви в дългосрочен план, съобщава БТА.

Нито Иран, нито Израел е страна по Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси от 2008 г., която забранява използването, производството, съхранението и разпространението на подобни оръжия.

Междувременно държавните медии в Ислямската република съобщиха, че Техеран е заплашил Обединените арабски емирства, че ще удари емирство Рас ал-Хайма (част от състава на ОАЕ), ако те още веднъж позволят оттам да бъдат нападани ирански острови в Залива, предаде Ройтерс.