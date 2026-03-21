Тръмп: Обмисляме "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток

Президентът Доналд Тръмп каза, че САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток, съобщиха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в Трут Сошъл. До заявката се стига на фона на противоречиви съобщения за засилване на военното присъствие на Вашингтон в Близкия изток, искане на Пентагона за нови 200 милиарда долара за войната и дори планиране на възможни сухопътни операции.

"Много сме близо до постигането на целите си, така че обмисляме постепенно ограничаване на мащабните ни военни усилия в Близкия изток срещу терористичния режим в Иран", написа той.

По-нататък Тръмп спомена конкретно кои са тези цели, а те са "отслабване на ракетния потенциал на Иран, унищожаване на основите на иранската отбранителна промишленост, унищожаване на техните военноморски и военновъздушни сили и непозволяване на Иран дори да се доближи до сдобиване с ядрен потенциал", плюс защита на близкоизточните съюзници на САЩ.

Тръмп изрично спомена "Израел, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт и други".

Президентът републиканец допълни, че "Ормузкият проток при нужда ще трябва да бъде охраняван и контролиран от другите страни, които го използват – САЩ не го използват!" "Ако поискат помощ от нас, ние ще окажем съдействие на тези страни в усилията им в Ормуз, но това няма да бъде необходимо, щом иранската заплаха бъде ликвидирана", увери Тръмп.

"И което е по-важно, това ще бъде лесна военна операция за тях", твърди американският президент.

До изказването му се стига, след като САЩ и европейските съюзници се разминаха в мненията си какво да се прави с Ормузкия проток.

Този воден път, който е от критична важност за корабоплаването и е единствената връзка за излизане от Залива в открито море, се намира под фактическа блокада от Иран в отговор на американско-израелските въздушни удари. Ситуацията предизвика рязко покачване на цените на петрола.

Миналата неделя Тръмп каза пред "Файненшъл таймс", че НАТО може да има "много лошо бъдеще", ако съюзниците не помогнат за осигуряването на безопасно преминаване на търговските съдове през протока.

Европейските съюзници обаче бързо изключиха възможността да участват в евентуална военна операция за гарантиране на доставките на горива.

ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ЛИ ИЗРАЕЛ ВОЙНАТА, АКО И САЩ ГО НАПРАВЯТ

Също вчера, този път пред репортери в Белия дом, Тръмп отговори с думите "Да, така смятам" на журналистически въпрос дали според него Израел е готов да приключи войната, щом САЩ завършат бойните си операции.

Той отново коментира и темата за Ормузкия проток, като изрично спомена Китай и Япония като страни, които по думите му "би било хубаво" да се ангажират с въпроса, съобщи БТА.