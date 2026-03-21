Саудитска Арабия прехвана над 20 дрона, Израел атакува цели на "Хизбула" в Бейрут

Саудитска Арабия свали над 20 дрона, изстреляни срещу кралството, съобщи Министерството на отбраната в Рияд, цитирано от Франс прес от БТА.

В Екс говорител на ведомството написа, че "над Източната провинция са били свалени десет дрона".

Впоследствие ведомството излезе с нова публикация, в която добави, че силите за противовъздушна отбрана са свалили над същия регион още 12 безпилотни летателни апарата.

Не след дълго се появи информация и за още три свалени дрона в същия район, съобщението за последния от които бе разпространено от СПА преди минути.

Няма данни за жертви и разрушения.

Иран не спира да атакува Саудитска Арабия и другите си съседи като отмъщение за израелско-американските бомбардировки над Ислямската република, започнали в края на миналия месец и впоследствие обхванали целия Близък изток, припомня Франс прес.

Нападенията срещу богатите на петрол монархии в Залива, мишена на някои от които станаха енергийни обекти, засилиха безпокойството от шока на световните пазари за доставка на енергоносители.

Междувременно на другия фронт на войната, ливанския, израелската армия съобщи, че тази нощ е предприела удари по цели на шиитското движение "Хизбула" в столицата Бейрут, предаде Ройтерс.

По-рано Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) издадоха предупреждение към мирното население да се евакуира от седем зони в южните предградия на града.

Засега няма данни за жертви и ранени.

С навлизането на войната срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" в третата ѝ седмица Израел засили операциите си срещу бойците на шиитското движение.

Конфликтът между Израел и "Хизбула" е най-кръвопролитното разклонение на американско-израелската война срещу Иран. Ливанската групировка се намеси в конфликта на 2 март, когато в знак на подкрепа за Техеран започна да обстрелва Израел. Засега бойните действия са взели над 1000 жертви, а над 1 милион ливанци бяха принудени да напуснат домовете си.