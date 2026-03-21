80 хил. души ще ни броят бюлетините. Знаят ли как ...

Съдът в Сан Франциско: Илон Мъск е подвел инвеститорите в Twitter

снимка: РОЙТЕРС

Илон Мъск е подвеждал инвеститори по време на преговорите за придобиването на социалната мрежа Twitter през 2022 година.

Това е решението на съда в Сан Франциско по дело, заведено от компании, които са искали да придобият платформата. Обвиненията срещу Мъск са, че е успял да повлияе върху цената на акциите на Twitter и така е купил мрежата по-евтино, съобщава БНТ.

В своя защита милиардерът заяви, че думите са били анализирани повече от нужното. След съдебното решение всеки от инвеститорите в платформата може да претендира за сума, с която смята, че е бил ощетен при продажбата.

Четете още

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден