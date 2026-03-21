Русия заяви, че тази нощ Украйна я е атакувала с близо 300 дрона

Украински дрон СНИМКА: pixabay

Руското министерство на отбраната заяви, че тази нощ Украйна е атакувала Русия с 283 дрона, предаде Франс прес.

Отбелязва, че това е една от нощите с най-много дронове, пуснати от Украйна срещу Русия, информира БТА.

Според руската новинарска агенция РИА Новости дроновете са били прехванати.

Около 90 от дроновете са били насочени срещу граничещата с Украйна Ростовска област, заяви губернаторът ѝ Юрий Слюсар.

Губернаторът на Саратовска област съобщи за двама ранени след атака с дронове, която е нанесла щети на няколко къщи.

В отговор на ежедневните руски удари срещу Украйна, започнали през 2022 г., Киев нанася удари по цели в Русия, отбелязва АФП.

