Откриха фрагмент от Партенона в останките на кораба „Ментор"

Гръцкото министерство на културата обяви изключителна находка, която хвърля нова светлина върху една от най-големите културни кражби в историята. При подводни разкопки край остров Китира, археолози са открили мраморен фрагмент, който по всяка вероятност е част от фриза на Партенона.

Артефактът е намерен на мястото на корабокрушението на брига „Ментор", собственост на лорд Елгин, който потъва през септември 1802 г. на път за Великобритания. Въпреки че по-голямата част от товара е била извадена веднага след инцидента, последната експедиция доказва, че морското дъно все още крие безценни свидетелства.

Министерството на културата в Атина потвърди, че малкият детайл е безспорна част от Акропола.

Фрагментът, с размери едва 9,3 на 4,7 сантиметра, съдържа декоративен елемент във формата на капка. Според експертите, неговите пропорции съвпадат до милиметър с измерванията на Партенона, направени от видния архитект Анастасиос Орландос. Това е първият път, в който при систематични проучвания се открива архитектурен детайл от храма директно в останките на „Ментор".

Находката е открита в изключително чувствителен момент, когато преговорите за връщането на „Мраморите на Елгин" в Атина са по-интензивни от всякога. Според анализатори, откриването на автентични части от декорацията на Акропола в потъналия кораб на лорда подчертава бруталния начин, по който паметниците са били демонтирани и транспортирани.

Освен мраморния къс, екипът от археолози е извадил предмети от ежедневието на екипажа и части от медната обшивка на корпуса, които помагат за по-доброто разбиране на последното плаване на „Ментор".