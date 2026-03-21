Почина Никълъс Брендън от "Бъфи, убийцата на вампири"

Американският актьор Никълъс Брендън, станал известен с ролята си в култовия сериал "Бъфи, убийцата на вампири", е починал. Новината беше потвърдена от неговото семейство.

В официално изявление близките му съобщават, че актьорът е издъхнал в съня си късно снощи по естествени причини. Те изразяват дълбоката си скръб, определяйки загубата като тежък удар, и го описват като чувствителна и вдъхновяваща личност с изключителен творчески дух и усет към изкуството.

През последните години Брендън е насочил вниманието си към визуалните изкуства, като рисуването се е превърнало във важна част от неговия живот и лична изява.

Семейството на покойния актьор публикува изявление, което впоследствие беше редактирано, но по-ранна версия, разпространена само часове преди това, подсказваше, че Брендън е преминавал лечение за неуточнена диагноза към момента на смъртта си. По информация на „Холивуд рипортър", близките му първоначално са написали: „Не е тайна, че Никълъс имаше трудности в миналото, но той приемаше медикаменти и беше в процес на лечение, за да контролира състоянието си, като същевременно гледаше с оптимизъм към бъдещето."

Актьорът неведнъж е говорил открито за зависимостите си, които са оказали влияние и върху здравословното му състояние, включително развитието на синдром на кауда еквина – сериозно неврологично заболяване, свързано с притискане на нервните коренчета в долната част на гръбначния мозък.

След тежко падане през февруари 2021 г., той е бил диагностициран именно с това състояние и е претърпял множество коригиращи операции на гръбначния стълб през следващите години. В края на миналата година Брендън е преминал и през операция на коляното, по негови думи в публикация във „Фейсбук" от ноември 2025 г.

Актьорът стана широко разпознаваем с ролята си в сериала „Бъфи, убийцата на вампири", където изигра верния приятел на героинята на Сара Мишел Гелар. Двамата участват във всички седем сезона на популярната поредица, излъчвана между 1997 и 2003 г.

Той има и повтарящи се роли в сериала „Криминални умове", както и в ситкома „Кухня без цензура", с участието на Брадли Купър, базиран на едноименния мемоар на Антъни Бурдейн, излъчван по „Фокс" за един сезон.

През 2022 г. актьорът разкри, че е преживял инфаркт, след който е бил диагностициран с вроден сърдечен дефект. След периода си в „Бъфи", Брендън се сблъсква с публични проблеми, свързани със злоупотреба с вещества и психично здраве, довели до поредица от арести, включително за измами с рецепти.

От 2010 г. насам срещу него са повдигани обвинения за различни нарушения – от тежък вандализъм и възпрепятстване на органите на реда до нанасяне на телесна повреда на съпруг/съпруга. Последното дело приключва със споразумение с прокуратурата и тригодишен изпитателен срок.

Пътят му към възстановяване върви паралелно с тези събития, като той неколкократно постъпва в рехабилитационни програми и говори открито за борбата си с психичното здраве и зависимостите.

Малко след оповестяването на трагичната новина, една от първите, които отдадоха почит, беше неговата колежка Алисън Ханиган. Актрисата, позната с ролята на Уилоу Розенбърг в „Бъфи, убийцата на вампири", сподели емоционално послание в „Инстаграм".

„Моето мило Ники, благодаря ти за годините смях, любов и „Доджърс", написа тя към снимка, на която двамата се прегръщат и плачат по време на емоционална сцена.