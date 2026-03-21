9-годишно момиче почина след опасно предизвикателство в интернет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Деветгодишно момиче от щата Тексас е загинало при трагичен инцидент, свързан с т.нар. „blackout challenge" – опасно предизвикателство, което се разпространява в социалните мрежи. Случаят предизвика нови призиви за по-строг контрол върху онлайн съдържанието, достъпно за деца.

Инцидентът е станал на 3 февруари в град Стивънвил, съобщава CBS News. Детето – ДжакЛин Блекуел – е било открито в безсъзнание в двора на семейния дом, с кабел, увит около врата ѝ.

По думите на бащата, Къртис Блекуел, момичето е излязло да играе, както обикновено. Малко по-късно той забелязал необичайна тишина и тръгнал да я потърси. Открил я в критично състояние и незабавно предприел опит за реанимация до пристигането на спешните екипи, но усилията се оказали безуспешни.

Според информацията, малко преди инцидента детето е показало на своя роднина видеоклип, свързан с въпросното предизвикателство. То включва умишлено задушаване с цел предизвикване на краткотрайна загуба на съзнание или усещане за еуфория – практика, която медицински експерти определят като изключително рискова.

От Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) посочват, че подобни практики са довели до десетки смъртни случаи сред деца през последните години. Най-засегнатата възрастова група е между 9 и 14 години – период, в който подрастващите са особено уязвими към онлайн влияние.

След трагедията родителите на ДжакЛин отправят остри критики към социалните платформи, обвинявайки ги, че не предприемат достатъчно ефективни мерки срещу разпространението на опасно съдържание.

„Това не е игра, а въпрос на живот и смърт", заявява бащата. По думите му, дори при родителски контрол, алгоритмите на платформите могат бързо да насочат децата към неподходящо и рисково съдържание.

Случаят отново поставя на дневен ред въпроса за дигиталната безопасност на децата и отговорността на технологичните компании за съдържанието, което достига до най-младите потребители.