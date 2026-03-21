Иран предупреди ОАЕ да не предприемат атаки срещу оспорвани острови в Залива

Иран отправи заплаха срещу ОАЕ. Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Иранската армия предупреди днес, че ще вземе Обединените арабски емирства под прицел, ако ОАЕ атакуват острови в Залива, които се контролират от Иран, но за които Емирствата имат претенции, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Предупреждаваме Обединените арабски емирства, че ако нови агресии бъдат предприети от тяхна територия срещу иранските острови Абу Муса и Голям Тунб в Персийския залив, могъщите въоръжени сили на Иран ще подложат Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства на ожесточени удари", заяви оперативното командване на иранските въоръжени сили, цитирано от иранската новинарска агенция Тасним.

Островите Абу Муса и Малък и Голям Тунб се намират в Залива, близо до началото на Ормузкия проток, през който минава една пета от световните доставки на петрол. Островите от дълго време са източник на напрежение между Иран и ОАЕ.

Техеран обвинява съседите си от Залива, че позволяват на американските сили да извършват атаки срещу Иран от своя територия. От началото на войната в Близкия изток на 28 февруари Иран предприе множество атаки с ракети и дронове срещу цели на територията на страните от Залива, като твърди, че атакува американските интереси в тези страни.

