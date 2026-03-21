Първият круизен кораб по Дунав за сезон 2026 акост...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Гърция ще дава по 1500 евро на лекари да работят по малките острови

3860
Лекар Снимка: Pixabay

Гръцкото правителство ще дава по 1500 евро допълнително към заплатата на лекари, които да работят по малките острови в следващите 7 години. Инициативата е заради острия недостиг на медицински персонал там. Целта е да бъдат осигурени около 80 медицински специалисти, които да изпълняват задълженията си в малки здравни пунктове на 47 острова с население под 4000 души.

Програмата беше представена от премиера Кириакос Мицотакис, а допълнителното възнаграждение ще се финансира чрез дарения от фондации, съобщава бТВ.

Целта е да се преодолее хроничният недостиг на лекари в тези райони, където позициите често остават незаети заради изолацията и високите разходи за живот. Този недостиг се усеща особено много през летните месеци, когато броят на хората по тези острови много често се удвоява заради туристите и заетите в туризма. Понякога увеличението е дори по-голямо.

Лекар Снимка: Pixabay

