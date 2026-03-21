КМГ: Китайски учени разкриват „гените на дълголетието“ в дивия ориз, проправяйки пътя за многогодишни култури

Снимка: Китайска медийна група

Може ли оризът да се засади веднъж и да се събира реколтата му в продължение на няколко години, точно както при овощните дървета? Революционно проучване, проведено от китайски учени, може да превърне тази визия в реалност, като предлага значителен потенциал за намаляване на селскостопанските разходи и насърчаване на устойчивото развитие.

Изследователски екип от Центъра за върхови постижения в молекулярните растителни науки към Китайската академия на науките е идентифицирал ключови гени, които определят многогодишния растежен хабитус на дивия ориз, и е създал растения, подобни на дивия ориз, способни да оцелеят поне две години.

„Ако оризът можеше да се засажда веднъж на подходящи места и да се събира няколко пъти, земеделските стопани биха спестили труд, а ерозията на почвата би се намалила. Нашето изследване предоставя ценна генетична информация и ресурси за постигането на тази цел", заяви Хан Бин - изследовател от Китайската академия на науките.

Многогодишният ориз е подходящ за наклонени земеделски земи и хълмисти планински райони, където не може да се използват машини в голям мащаб. Той служи като ефективно допълнение към конвенционалните едногодишни култури и помага за осигуряване на продоволствената сигурност на Китай, добави Хан.

Проучването е публикувано в списанието Science.

