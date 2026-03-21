Съдът призна правото на осиновяване за еднополови двойки в Гърция

Върховният административен съд на Гърция сложи край на правните спорове около историческата реформа от 2024 г., като обяви за напълно конституционни браковете и правото на осиновяване за еднополови двойки.

С решение № 392/2026 пленарният състав на съда отхвърли жалбите на три консервативни граждански и религиозни асоциации. Ищците настояваха за отмяна на ключови текстове от Закона 5089/2024 с мотив, че те нарушават традиционното определение за семейство и християнските ценности, залегнали в основния закон на страната.

В мотивите си върховните магистрати посочват, че защитата на брака и семейството, гарантирана от Конституцията, не е „статично понятие", а еволюира спрямо съвременните социални условия. Съдът подчерта, че признаването на гражданския съюз между лица от един и същи пол не накърнява правата на традиционните семейства, нито застрашава интересите на децата.

По отношение на осиновяването, магистратите бяха категорични, че благополучието на детето е водещ принцип, който не зависи от сексуалната ориентация на родителите. Решението акцентира върху факта, че законът осигурява правна сигурност за деца, които вече се отглеждат в такива двойки, давайки им официално признат втори родител.

Върховният административен съд направи и важно уточнение относно ролята на Гръцката православна църква като отбеляза, че законът урежда единствено гражданския брак, който не засяга религиозните догми или правото на Църквата да определя собствените си тайнства.

С този акт Гърция, първата православна държава, въвела подобно законодателство, затвърждава позицията си на лидер в региона по отношение на правата на човека. Решението е окончателно и не подлежи на по-нататъшно обжалване, което дава „зелена светлина" за пълното и безпроблемно прилагане на закона в цялата страна.