Дрон удари сградата на Иракската разузнавателна служба в Багдад (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сградата на Иракската национална разузнавателна служба в района Ал-Мансур в столицата Багдад е атакува с дрон, съобщи Саад Маан, ръководител на Иракската мрежа за медийна сигурност.

„Сградата на Иракската национална разузнавателна служба в района Ал-Мансур беше цел на дрон", заяви Маан, като добави, че по-подробна информация ще бъде обявена по-късно.

Според съобщението, Мороканското посолство се намира в близост до сградата на разузнавателната служба, която беше атакувана. Властите обявиха, че ще предоставят повече подробности за инцидента в следващите часове.