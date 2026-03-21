САЩ и Израел са атакували иранския ядрен обект в Натанз

САЩ и Израел удариха ядреното съоръжение за обогатяване на уран в Натанз в събота сутринта, потвърди Иранската организация по атомна енергия. Според официалното съобщение, няма регистрирани изтичания на радиоактивни материали и няма опасност за населението в района.

„След престъпните атаки на САЩ и узурпиращия ционистки режим срещу нашата страна, комплексът за обогатяване в Натанз беше цел тази сутрин", заяви Иранската организация по атомна енергия, цитирана от официалната агенция Тасним.

Според организацията, технически и експертни проучвания са проведени от Центъра за ядрена безопасност на страната. „Въз основа на получените резултати, информираме благородния народ на Иран, че благодарение на взетите предпазни мерки, предварителното планиране и данните от мониторинговите системи, не са регистрирани изтичания на радиоактивни материали в комплекса и няма опасност за жителите на околните райони", се казва още в съобщението.

Иранската страна осъди атаката като нарушение на международното право и задълженията по Договора за неразпространение на ядрените оръжия, както и на други регулации за ядрената безопасност и сигурност.

Комплексът Натанз, официално наричан Комплекс „Шахид Ахмади Рошан", вече е бил обект на удари в предишни конфликти, като сателитни снимки показват нанесени щети.

САЩ многократно заявяват, че елиминирането на възможността на Иран да произвежда ядрени оръжия е ключова цел на американската политика.

Ядреното съоръжение в Натанз бе сред трите обекта, засегнати от американски удари през юни миналата година, заедно с Фордоу и Исфахан. Атаките на САЩ и Израел срещу Иран започнаха на 28 февруари, а Техеран отговори с повторни удари с дронове и ракети, насочени към Израел и държави в Персийския залив, където има американски военни бази.