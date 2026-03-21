Тимъти Далтън - „по-мрачният, суров и автентичен" ...

Влаковете в цяла Гърция спират на 23 март

СНИМКА: Pixabay

Железопътният транспорт в Гърция ще бъде напълно спрян в понеделник, 23 март, заради 24-часова стачка на железопътните работници, съвпадаща с началото на съдебния процес за железопътната катастрофа в Темпи от 2023 г., съобщи Нова.

„Три години след трагедията, отнела живота на 57 несправедливо загинали наши съграждани, обществото продължава да търси това, което би трябвало да е очевидно – пълното разкриване на истината и поемането на отговорност там, където действително принадлежи", заявиха от Панелинската железопътна федерация.

В изявление железопътният оператор „Хеленик Трейн" предупреди, че част от късните влакове в неделя вечерта преди стачката ще бъдат заменени с автобуси.

