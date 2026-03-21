Тимъти Далтън - „по-мрачният, суров и автентичен" ...

Украинска делегация пристигна в Маями за двустранни преговори със САЩ

2024
Знамето на САЩ СНИМКА: Pixabay

.Украинска делегация пристигна в Маями, щата Флорида, където днес ще се проведат двустранни преговори с представители на САЩ, предаде Укринформ, позовавайки се на свой кореспондент, съобщшава БТА.

В състава на украинската делегация влизат секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, началникът на президентската администрация Кирил Буданов, неговият заместник Сергей Кислица и председателят на парламентарната група на партията на украинския президент Володимир Зеленски "Слуга на народа" Давид Арахамия.

Съединените щати ще бъдат представлявани от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

Украинската политическа делегация замина за САЩ, за да обсъди споразумения в областта на сигурността, по-специално относно противовъздушната отбрана и прекратяването на войната на Русия срещу Украйна.

Президентът Зеленски отбеляза, че украинско-американската среща днес ще се съсредоточи върху подготовката за бъдещи тристранни преговори, санкциите срещу Русия, както и върху работата по споразумения между Украйна и САЩ, свързани със сигурността и възстановяването.

Украинската делегация може също да повдигне въпроса за подписването на споразумение със САЩ за производство на дронове, отбелява Укринформ.

Четете още

Още от Свят

Водещи новини

Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден