Гръцката централна банка понижи прогнозата си за растежа на гръцката икономика през 2026 г. и 2027 г.

Централната банка на Гърция понижи прогнозата си за растежа на гръцката икономика през тази и следващата година предимно заради шока от рязкото поскъпване на петрола в резултат от войната в Близкия изток, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

За 2026 г. банката прогнозира растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) от 1,9 процента вместо първоначално планираните 2,1 процента, а за 2027 г. прогнозата е понижена от 2,1 на 2 процента.

За 2028 г. предвижданията за растежа на икономиката остават непроменени – 2 процента.

В последния доклад на централната банка на гръцката икономика се казва, че тя ще продължи да расте с по-висок темп от средното за еврозоната главно заради частното потребление и инвестициите, докато въздействието на нетния износ ще бъде леко отрицателно.

Инфлацията през 2026 г. се очаква да остане висока – 3,1 процента, като отразява по-високите цени на енергията и на непреработените хранителни продукти, както и устойчивостта на инфлацията при услугите. В периода на доклада се очаква инфлацията постепенно да намалее, защото се оценява, че енергийните цени ще спаднат от настоящите високи равнища.