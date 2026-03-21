Украйна е неутрализирала 148 от 154 дрона, с които я е атакувала Русия тази нощ

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили 148 от 154-те безпилотни летателни апарата, пуснати от руските войски срещу Украйна тази нощ, предаде Укринформ, позовавайки се на украинските военновъздушни сили, предава БТА.

От 18 часа (и българско време) вчера руските сили започнаха атаки. Използвани бяха 154 ударни дрона. По предварителни данни, към 8q30 часа тази сутрин силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 148 дрона.

Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни части, системите за електронна война и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана.