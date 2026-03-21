ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на Испания за 2026 и 2027 г.

Международният валутен фонд (МВФ)

Международният валутен фонд (МВФ) преразгледа към понижение прогнозата си за икономическия растеж на Испания за 2026 и 2027 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

МВФ посочи, че очаква растежът на испанския брутен вътрешен продукт (БВП) да се забави тази година до 2,1 процента спрямо 2,8 процента през 2025 година, а за 2027 г. се очаква забавяне до 1,8 процента.

„Испанската икономика продължава да се представя силно, като расте значително по-бързо от останалите страни в еврозоната", заяви МВФ в изявление.

„Въпреки неблагоприятното въздействие и повишената несигурност от конфликта в Близкия изток, се очаква растежът да остане стабилен тази година, преди постепенно да се забави с намаляването на имиграционните потоци и засилването на застаряването на населението", очакват експертите на Фонда.

„Рисковете са насочени към понижение, включително поради продължителен конфликт в Близкия изток, ескалация на други геополитически напрежения и търговски мерки, както и вътрешнополитическа фрагментация", допълва докладът.

Международният валутен фонд (МВФ)

