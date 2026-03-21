ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22515417 www.24chasa.bg

Румъния изрази готовност да съдейства за сигурността в Ормузкия проток

Никушор Дан в кадър от видео.

Румънският президент Никушор Дан обяви , че Румъния се присъединява към съвместната декларация на страните, които изразиха готовност да допринесат за осигуряване на безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Аджерпрес, цитирана от БТА.

Декларацията беше подписана в четвъртък първоначално от Великобритания, Франция, Германия, Италия и Нидерландия, а по-късно към нея се присъединиха и други страни, включително и извън Европа - Япония, Канада, Южна Корея, Нова Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Естония, Норвегия, Швеция, Финландия, Чехия, Бахрейн и Литва.

„Присъединяването на Румъния към тази инициатива става на фона на сериозните последствия, които затварянето на (Ормузкия) проток има за глобалните енергийни пазари, както и за световната икономика. Ефектите са осезаеми и в Румъния, особено по отношение на цените на горивата. В този смисъл ние сме готови да участваме в усилията на международната общност, които ще доведат до задържане на цените на поносимо равнище за населението", написа румънският президент във Фейсбук.

Той допълни, че Румъния запазва ясното си решение да не бъде въвлечена в конфликта в Близкия изток. „Ние работим заедно с международни партньори за деескалация", заяви Никушор Дан.

Никушор Дан в кадър от видео.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

