ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за 25-ия кръг във Втора лига и класиране

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22515613 www.24chasa.bg

Израел Кац: Израел и САЩ ще засилят ударите срещу Иран, мишена са командирите на режима

Израел Кац Снимка: Екс/ @Israel_katz

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран в следващите дни, цитиран от ДПА, предава БТА.

Кац заяви след консултации с високопоставени военни служители в щаба на армията в Тел Авив, че ударите ще бъдат насочени срещу иранското ръководство, според информация от кабинета му.

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран, с цел "да обезглави неговите командири и да унищожи стратегическите му способности", докато не бъдат елиминирани всички заплахи за сигурността на Израел и интересите на САЩ в региона, добави Кац.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля завършване на кампанията срещу Иран, добавяйки, че САЩ са близо до постигането на целите си в конфликта.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

