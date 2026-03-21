Стотици фалшиви произведения на изкуството бяха открити в известна галерия в Атина

Гръцката полиция задържа известния атински галерист Йоргос Цангаракис, след като в галерията му бяха открити стотици произведения, за които се смята, че са фалшификати, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Операцията, за която беше съобщено вчера, е била извършена, след като в полезрението на властите е попаднало видео в Тик Ток, в което известният антиквар предлага за продажба евангелие от 18-ти век. Властите са предприели операция за конфискуване на ценната старина, но в хода на действията им са открили повече от 300 произведения, повечето от които картини, за почти всички от които се смята, че са фалшификати. Според първоначалните оценки едва 7 от артефактите в галерията са били автентични.

При претърсването са били открити и 190 хиляди евро.

От вчера купувачи на произведения от галерията изразяват безпокойство, че може да са купили фалшификати, и се интересуват от процедурата, по която могат да проверят автентичността им.

Галеристът е изправен пред обвинения в иманярство, фалшифициране на произведения на изкуството и измама. Задържан е и един от неговите служители.