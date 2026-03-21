На изборите във Виетнам са избрани 18 депутати, които не са представители на комунистическата партия

944
Снимка: Ройтерс

На парламентарните избори във Виетнам гласуваха над 76 милиона души, като избирателната активност достигна рекордно ниво от 99,7%, съобщи Виетманската новинарска агенция (ВНА), съобщава БТА.

Бяха избрани 500 депутати от общо 863 кандидати. Жените заемат около 30% от местата, а 18 депутати не са представители на Виетнамската комунистическа партия.

За първи път в парламента ще има представител на една от най-малките етнически групи в страната. Успешно бяха произведени и изборите за местните органи на властта.

Гласуването е минало спокойно, а според властите резултатите отразяват висока гражданска активност, доверие в институциите и добра организация на демократичния изборен процес.

