На изборите във Виетнам са избрани 18 депутати, които не са представители на комунистическата партия

На парламентарните избори във Виетнам гласуваха над 76 милиона души, като избирателната активност достигна рекордно ниво от 99,7%, съобщи Виетманската новинарска агенция (ВНА), съобщава БТА.

Бяха избрани 500 депутати от общо 863 кандидати. Жените заемат около 30% от местата, а 18 депутати не са представители на Виетнамската комунистическа партия.

За първи път в парламента ще има представител на една от най-малките етнически групи в страната. Успешно бяха произведени и изборите за местните органи на властта.

Гласуването е минало спокойно, а според властите резултатите отразяват висока гражданска активност, доверие в институциите и добра организация на демократичния изборен процес.