Сръбският износ на оръжие за Израел е нараснал над двойно през 2025 г.

Сръбският износ на оръжие за Израел през 2025 г. се е увеличил със 140 процента в сравнение с предишната година, съобщи регионалната телевизия Ен 1, като се позовава на израелския в. „Хаарец", който цитира данни на сръбската статистическа служба, предава БТА.

През 2025 г. Сърбия е изнесла за Израел въоръжение на стойност от 114 млн. евро.

„Данни от проследяване на полетите със свободен достъп показват, че през миналата година оръжия са били превозени по въздух (от Сърбия) до Израел с 38 товарни полета – два пъти повече от регистрираните през 2024 г.", пише вестникът.

„В условията на недостиг на боеприпаси заради войните в Газа и Ливан полетите от Белград до израелската военновъздушна база Неватим са скочили рязко през последните две години", се казва в публикацията.

Вестникът пише, че износът на въоръжение от Сърбия за Израел е бил на стойност 3 млн. евро през 2023 г. и се е увеличил до 48 млн. през 2024 г. По-голямата част от експорта е бил осъществен през сръбската държавна компания „Югоимпорт СДРП", а останалата – през четири други компании.

Сърбия беше критикувана за износа на оръжие за Израел след началото на войната в ивицата Газа.